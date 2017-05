CVM abre processos para investigar JBS após delações

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) abriu ao menos dois processos para investigar o frigorífico JBS após as delações feitas pelos donos da companhia, Joesley e Wesley Batista. As investigações foram abertas depois de surgirem rumores no mercado de que o conglomerado teria se beneficiado financeiramente das delações, já que sabia que o conteúdo delas causaria impacto no mercado financeiro.

De acordo com os rumores do mercado, a JBS teria comprado uma enorme quantia de dólares antes da moeda se valorizar após as delações. A valorização teria sido suficiente para cobrir o valor da multa imposta à empresa pelo envolvimento no esquema de corrupção.

O site da CVM indica que foram abertos dois processos ontem na CVM contra a JBS. Não há detalhamento sobre a investigação.

Procurada pela reportagem, a CVM informa que divulgará nota mais tarde sobre o assunto. Em comunicado publicado no site, a CVM informa que “está acompanhando as recentes notícias veiculadas pela imprensa e monitorando o funcionamento ordenado dos mercados de valores mobiliários”.

Procurada, a JBS ainda não se manifestou sobre as investigações e a suposto ganho financeiro com as delações.