Cresce uso de smartphone para pesquisar e comprar na Black Friday

O consumidor está utilizando cada vez mais o smartphone para pesquisar e fazer compras na Black Friday. Pesquisa realizada pelo Ibope/Google mostra que o índice de utilização do celular para pesquisar preços subiu de 17% em 2015 para 38% em 2017.

O porcentual que pretende usar o aparelho para fazer compras na Black Friday saltou de 12% em 2015 para 30% em 2017. Neste ano, a Black Friday cai no dia 24.

Apesar do avanço, o desktop ou notebook ainda é o meio mais utilizado para fazer compras: 69% em 2017 – em 2015, respondia por 85%.

De acordo com a pesquisa, a intenção de compra para a Black Friday ficou estável em relação a 2016: 87% pretendem adquirir algum produto na promoção do fim do mês.

A intenção de gasto médio, entretanto, sofreu ligeira queda, passando de 1.095 reais para 1.071 reais.

Entre os produtos que os consumidores pretendem comprar na Black Friday estão smartphones, eletroeletrônicos, roupas, calçados e produtos para a casa.

A pesquisa foi realizada entre 27 de outubro e 4 de novembro com 1.211 internautas de 18 a 55 anos das principais regiões do país.