Controladora da JBS assina acordo de leniência com MPF

A J&F, controladora da JBS, afirmou nesta segunda-feira (5) que assinou o acordo de leniência com o Ministério Público Federal (MPF), celebrado na semana passada.

Dessa forma, a holding controlada por Joesley e Wesley Batista irá pagar, ao todo, R$ 10,3 bilhões -dinheiro que deverá ser destinado a iniciativas educacionais, prevenção à corrupção, além de ressarcir os cofres públicos.

Em nota, a empresa afirmou que a assinatura do acordo “marca o início de uma nova fase na gestão dos negócios do grupo” e que irá permitir que a “JBS e as demais empresas do grupo J&F negociem e renovem empréstimos com todo o sistema financeiro nacional, incluindo bancos públicos”.

Ainda segundo a J&F, nenhuma das empresas do grupo sofrerá impactos financeiros em razão do acordo de leniência. A empresa é dona de marcas conhecidas, como Havaianas, Minuano, Mizuno, Osklen, entre outras.