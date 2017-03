Consumidor pagou R$ 1,8 bi a mais na conta de luz em 2016

Os brasileiros pagaram 1,8 bilhão de reais a mais na conta de luz em 2016. O valor corresponde à energia que deveria ter sido entregue pela usina nuclear de Angra 3, cujas obras estão paralisadas e sem data para ser concluídas.

Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), “os consumidores não sofrerão nenhum prejuízo”, pois o valor pago indevidamente será ressarcido por meio de descontos nos reajustes tarifários deste ano. A agência informou que as quantias serão reajustadas pela taxa de juros básica do país, a Selic.

A Aneel informou também que determinou em 2015 que os encargos referentes a Angra 3 não fossem recolhidos, mas admitiu que mesmo assim houve cobrança.

“O valor estimado foi repassado aos processos tarifários das distribuidoras em 2016. Para 2017, a previsão do ERR (encargo) referente a Angra 3 foi retirada dos processos tarifários”, informou a agência.

Contratada para aumentar a segurança do sistema elétrico, a usina nuclear de Angra 3 será remunerada por um encargo cobrado nas tarifas para custear a “energia de reserva”.

A previsão original era que Angra 3 iniciasse as operações no fim de 2015, mas desde muito tempo havia sinais de que o cronograma não seria cumprido, em meio a problemas financeiros da Eletrobras, responsável pela usina, e investigações de corrupção no empreendimento.

A Aneel não informou imediatamente para quem foram direcionados os recursos arrecadados para custear a energia de Angra 3 em 2016.

(Com Agência Reuters)