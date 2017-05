Conheça as outras empresa dos irmãos Batista, da JBS

Mais conhecida pelo público, principalmente após o escândalo de corrupção em que seus controladores se envolveram, a JBS é apenas um dos negócios que fazem parte do conglomerado de empresas da família Batista.

Batizada de J&F, essa holding foi arquitetada para controlar todas as empresas da família, que atuam em diversos setores e operam em mais de 30 países. A receita líquida do colosso foi de mais de R$ 170 bilhões no ano passado.

Assim, nem só da JBS vivem os Batista. Entre as empresas que fazem parte do conglomerado, estão marcas famosas. Além das marcas Friboi e Seara (que pertencem a JBS), Alpargatas (dona de marcas conhecidas como Havainas, Mizuno e Osklen), Vigor, Banco Original e até mesmo o Canal Rural também estão entre as posses dos Batista.

Confira: