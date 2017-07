Congresso traz de cosmético pré-selfie a prendedor antipiolho

“Flocos de neve” que efervescem em contato com a água e esfoliam a pele, luvas que controlam o suor excessivo das mãos, prendedores de cabelo para evitar piolhos. Esses e outros projetos da indústria farmacêutica de manipulação serão apresentados durante o 12º Congresso de Tendências Cosméticas Consulfarma, que começou nesta quinta-feira e segue até sábado, em São Paulo.

No evento —voltado para donos de farmácias, nutricionistas, médicos e demais profissionais envolvidos na manipulação de medicamentos—, consultorias farmacêuticas apresentam novas matérias-primas e fórmulas em desenvolvimento ou já prontas para entrarem no mercado, como os sabonetes em comprimidos.

Lucas Portilho, farmacêutico e diretor científico da consultorias Consulfarma, destaca os “cosméticos antipoluição”.

“Nos grandes centros urbanos, as pessoas estão constantemente expostas à poluição, metais pesados e substâncias tóxicas que podem gerar doenças de pele. Por isso, estamos focando bastante nesse segmento”, afirma.

Esses produtos, explica o farmacêutico, fazem uma “blindagem cutânea”, para evitar o contato da pele com substâncias tóxicas.

Outra consultoria presente no evento, a Biotec apresenta uma boné que estimula o crescimento capilar.

Segundo Portilho, a indústria de manipulação tem grande potencial de crescimento, porque atua com o bem-estar e poderá contribuir com a tendência mundial de longevidade. “As pessoas vão viver mais e vão querer chegar a uma idade mais avançada bem conservadas”, afirma.

Veja uma demonstração da “neve esfoliante”, que será apresentada no evento.

Veja abaixo outras novidades do setor, algumas ainda sem previsão de data para chegar ao mercado:

1. Sabonete em comprimido zoom_out_map 1 /8 Para substituir os vidrinhos de gel antisséptico na bolsa. Misturado com água, forma uma creme que pode ser usado para lavar o corpo ou cabelo. Sua formulação tem ativos para hidratação, como glicerina e aloe vera, que evitam alergias, irritações e problemas de pele (Consulfarma/Divulgação)

2. Neve esfoliante zoom_out_map 2 /8 Flocos com partículas esfoliantes, que, ao entrarem em contato com a água, efervescem e ficam com aparência de neve. Retiram células mortas da superfície e ajudam na renovação celular (Consulfarma/Divulgação)

3. 'Chiquinha' antipiolho zoom_out_map 3 /8 Uma solução simples: o spray contém substância que funciona como repelente natural de piolhos; é aplicado nos prendedores de cabelo para garantir a proteção (Consulfarma/Divulgação)

4. Estimulante capilar zoom_out_map 4 /8 O boné tem LEDs que estimulam o crescimento capilar ao melhorar a oxigenação das células. Uso diário recomendado de 12 minutos (Consulfarma/Divulgação)

5. Luvas antissuor zoom_out_map 5 /8 A luva cosmética cria um efeito de segunda pele e diminui a transpiração excessiva, além de manter a hidratação (Consulfarma/Divulgação)

6. Pastilhas da beleza zoom_out_map 6 /8 Com funções rejuvenescedoras, apresentam quatro cores: verde (controle da oleosidade), vermelha (tratamento de rugas), laranja (fortalecimento dos fios de cabelo) e azul (clareamento de manchas) (Consulfarma/Divulgação)

7. Batom transparente zoom_out_map 7 /8 Batom transparente com ácido hialurônico promove o preenchimento dos lábios (Consulfarma/Divulgação)

8. Bomba de banho zoom_out_map 8/8 Tem alto poder de efervescência. Em contato com a água, explode, formando bolhas e espuma (Consulfarma/Divulgação)

Cosmético pré-selfie: o CosmeSelfie é um produto em gotas recomendado para realçar a pele antes de tirar fotos. O ativo Shield M.L.D.A diminui a oleosidade e uniformiza o tom da pele

Cápsula de Acuidade Visual: cápsula com três ingredientes para evitar fadiga ocular e proteger a saúde da retina, membranas oculares e cristalino da “poluição digital” de smartphones e computadores

Rugas modernas: olhar para baixo para mexer no celular pode causar rugas no pescoço, conhecidas como rugas “Tech Neck”. A bala Tech Neck conta com ativos que combatem a flacidez, enquanto o creme promove efeito tensor

Antipoluição: os “Urban Cosmetics” utilizam um princípio ativo chamado Filmexel. Ele cria um microfilme sobre a pele, diminuindo a interação cutânea com as radiações eletromagnéticas de rádios, TVs e celulares. Outros ativos do produto —uma mistura de vitaminas— garantem proteção contra a poluição do ar. Eles são antioxidantes e impedem os danos dos radicais livres sobre a pele. A recomendação é que sejam aplicados de manhã, antes de sair de casa

Borracha antirrugas: com uma base de ceras vegetais, pigmentos de alta performance e ativos para disfarçar imperfeições, trabalha com índice de refração da luz para construir o efeito “blur” e disfarçar imperfeições da pele. Um dos principais ativos é o Marshmellow powder. Deve ser aplicado pontualmente nas linhas de expressão