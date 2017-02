Confira 24 concursos públicos com salários a partir de R$ 5 mil

Para sair do desemprego, que em 2016 alcançou recorde histórico com 12,3 milhões de desocupados, muitos brasileiros já estão à procura de um ganha pão neste começo de ano. Uma das alternativas mais procuradas e que oferecem as mais variadas possibilidades de ocupação são os concursos públicos.

O site de VEJA lista 24 vagas de concursos pelo Brasil que oferecem salários a partir de 5.000 reais (organizadas segundo o fim do prazo de inscrição). Confira:

Procurador municipal em São Gonçalo do Amarante – RN

Prefeitura de São Gonçalo do Amarante

Inscrição: até 4/2

Vagas: 4

Remuneração: 6.923,22 reais

Prova: 11/3

Analista de laboratório em Brasília– DF

Fundação Hemocentro de Brasília

Inscrição: até 6/2

Vagas: 60

Remuneração: 5.820,00 reais

Prova: 5/3

Soldado da Polícia Militar– DF

Curso de Formação de Oficiais Policiais Militares da Polícia Militar do DF

Inscrição: até 8/2

Vagas: 200

Remuneração: de 5.202,59 reais (1º ano de curso) até 11.894,25 reais (2º tenente)

Prova: 12/3

Dentista em Canarana – MT

Prefeitura de Canarana

Vaga para o Programa Saúde da Família (PSF) Pioneiros, PSF Jardim Bela Vista, PSF Tropical e PSF Mutirão

Inscrição: até 9/2

Vagas: Cadastro reserva

Remuneração: 6.009,47 reais

Prova: 19/2

Assessor jurídico em Cascavel – PR

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Centro-Oeste do Paraná

Inscrição: até 9/2

Vagas: 1

Remuneração: 7.493,90 reais

Prova: 19/2

Procurador municipal em Belo Horizonte – MG

Prefeitura de Belo Horizonte

Inscrição: até 16/2

Vagas: 5

Remuneração: de 7.630,23 reais

Prova: 16/4

Técnico judiciário em Curitiba– PR

Tribunal de Justiça do Estado do Paraná

Inscrição: até 21/2

Vagas: 100

Remuneração: 5.516,51 reais

Prova: Sem previsão

Médico ginecologista e obstetra em Caxambu do Sul– SC

Prefeitura de Caxambu do Sul

Inscrição: até 21/2

Vagas: 1

Remuneração: 8.814,44 reais

Prova: Sem previsão

Perito oficial – PR

Polícia Científica do Estado do Paraná

Inscrição: até 23/2

Vagas: 1

Remuneração: 9.264,57 reais

Prova: 26/3

Procurador jurídico em Altinópolis – SP

Câmara Municipal de Altinópolis

Inscrição: até 7/3

Vagas: 1

Remuneração: 5.319,36 reais

Prova: 2/4

Farmacêutico fiscal – DF

Conselho Regional de Farmácia (CRF-DF)

Inscrição: até 9/3

Vagas: 2

Remuneração: 5.055,00 reais

Prova: 26/3

Gestor de tecnologia e informação em São José do Rio Pardo– SP

Câmara Municipal de São José do Rio Pardo

Inscrição: até 9/3

Vagas: 1

Remuneração: 4.971,23 reais

Prova: 2/4

Engenheiro de gás natural júnior em Araraquara – SP

Gás Brasiliano Distribuidora

Inscrição: até 10/3

Vagas: 1

Remuneração: 5.381,24 reais

Prova: 9/4

Advogado júnior em Araraquara – SP

Gás Brasiliano Distribuidora

Inscrição: até 10/3

Vagas: 1

Remuneração: 5.381,24 reais

Prova: 9/4

Jornalista em São Paulo – SP

Conselho Regional de Biologia da Primeira Região (CRBio-01)

Inscrição: até 13/3

Vagas: 1

Remuneração: 6.625,21 reais

Prova: 30/4

Biólogo fiscal em São Paulo – SP

Comissão de Orientação e Fiscalização do Exercício Profissional da CRBio-01

Inscrição: até 13/3

Vagas: 1

Remuneração: 6.625,21 reais

Prova: 30/4

Advogado Em Sã Paulo– SP

Conselho Regional de Biologia da Primeira Região (CRBio-01)

Inscrição: até 13/3

Vagas: 1

Remuneração: 6.625,21 reais

Prova: 30/4

Médico veterinário em Florianópolis – SC

Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola do Estado de Santa Catarina

Inscrição: até 13/3

Vagas: 16

Remuneração: 7.580,64 reais

Prova: 2/4

Analista de suporte à regulação de transporte em São Paulo – SP

Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp)

Inscrição: até 15/3

Vagas: 16

Remuneração: 7.300,00 reais

Prova: 30/4

Analista em Goiânia – GO

Companhia Celg de Participações

Inscrição: até 23/3

Vagas: 6

Remuneração: 7.890,24 reais

Prova: 7/5

Clínico geral em Russas – CE

Programa Saúde da Família em Russas

Inscrição: até 23/3

Vagas: 15

Remuneração: 8.599,80 reais

Prova: 26/3

Advogado em Belo Horizonte – MG

Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais (CRF-MG)

Inscrição: até 23/3

Vagas: Cadastro reserva

Remuneração: 4.978,48 reais

Prova: 7/5

Contador em Belo Horizonte – MG

Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais (CRF-MG)

Inscrição: até 23/3

Vagas: 12

Remuneração: 4.978,48 reais

Prova: 7/5

Farmacêutico fiscal no Estado de Minas Gerais – MG

Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais (CRF-MG)

Inscrição: até 23/3

Vagas: 13

Remuneração: 5.378,29 reais

Prova: 7/5