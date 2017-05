Concursos: 27 oportunidades com salários de até R$ 21,3 mil

As oportunidades para participar de concursos públicos estão abertas em 18 estados brasileiros. No total, são 27 processos seletivos espalhados pelo país. Confira abaixo a relação de vagas e fique atento ao prazo final de inscrição.

Acre

Procuradoria Geral do Acre – São 10 vagas para Procurador do Estado. Para se candidatar, é necessário pagamento da taxa de inscrição, no valor de 300 reais. Baixe o edital neste link.

As inscrições devem ser feitas pelo site da FMP Concursos.

Salário: Até 21.398,48 reais

Inscrições: Até 25 de maio de 2017

Amapá

Universidade Federal do Amapá (Unifap) – São 40 vagas ao todo para professores substitutos do ensino superior — em diversas áreas, como administração e medicina.

Para participar do processo, é necessário o pagamento da taxa de 150 reais. Edital, anexos e inscrições devem ser acessados por meio do site da universidade.

Salário: Até 5.697,61 reais

Inscrições: Até 05 de junho de 2017

Bahia

Governo da Bahia – A área de segurança pública da cidade oferece 2 mil vagas para policiais militares e bombeiros. Há oportunidades para candidatos com nível de formação médio.

Os interessados devem fazer a inscrição pelo site, mediante pagamento de taxa de 70 reais. O edital pode ser consultado por meio do link.

Salário: Até 2.585,05 reais

Inscrições: Até 19 de junho de 2017

Ceará

Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo do Ceará – Há oportunidades para o nível médio e superior. Ao todo são 1.034 vagas, que variam de assistente social a psicólogo.

A taxa de inscrição para vagas do nível médio é de 80 reais; para nível superior o valor é de 130 reais.

Tanto os editais quanto as inscrições podem ser acessados pelo site da Universidade Estadual do Ceará.

Salário: Até 2.200,00 reais

Inscrições: Até 14 de junho de 2017

Prefeitura de Fortaleza – Os cargos são para diretor escolar e coordenador pedagógico — não foi divulgado o número de vagas.

A taxa de inscrição é de 110 reais. A candidatura pode ser realizada por meio do site da prefeitura. O edital pode ser consultado neste link.

Salário: Até 2.561,70 reais

Inscrições: Até 04 de junho de 2017

Distrito Federal

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Distrito Federal – As vagas são para nível médio, e os candidatos irão desempenhar o trabalho de agente administrativo e agente de fiscalização. Ao todo, são 52 vagas.

Para se inscrever, é necessário pagamento da taxa de 51 reais. As inscrições devem ser feitas por meio do site. O edital deve ser consultado neste link.

Salário: Até 1.550,00 reais

Inscrições: Até 22 de maio de 2017

Goiás

Prefeitura de Cristalina – Para participar do concurso, os candidatos devem se inscrever na sede da Secretaria Municipal de Educação. Não é necessário pagamento de taxa.

Podem se candidatar professores, nutricionistas e fonoaudiólogos. São 254 vagas temporárias – os contratos serão de apenas cinco meses. O edital pode ser acessado no site da prefeitura.

Salário: Até 3.101,54 reais

Inscrições: Até 29 de maio de 2017

Mato Grosso

Conselho Regional de Educação Física da 17ª Região – São ofertadas vagas para três cargos: serviços gerais, auxiliar administrativo e agente de orientação e fiscalização – cada uma exige ensino fundamental, médio e superior, respectivamente.

A taxa de inscrição varia entre 40 e 60 reais. Ao todo foram abertas 61 vagas, o edital pode ser acessado pelo link. As inscrições devem ser realizadas pelo site.

Salário: Até 2.500,00 reais

Inscrições: Até 25 de maio de 2017

Minas Gerais

Hospital Risoleta Toletino Neves – HRTN de Belo Horizonte – Há vagas para os níveis médio e superior. Ao todo, são 113 oportunidades para 66 cargos diferentes – para consultá-los é necessário baixar o edital disponível no site da Fundep.

A taxa de inscrição varia entre 50 e 120 reais. Para se candidatar, é preciso acessar o site.

Salário: Até 12.298,35 reais

Inscrições: Até 14 de junho de 2017

Ministério Público do Trabalho (MPT) – Há apenas uma vaga para procurador do trabalho. Para se candidatar, é necessário o pagamento da taxa de 250 reais.

O edital para mais informações pode ser acessado no link do Diário Oficial da União. Os interessados devem fazer a inscrição por meio do site disponibilizado no edital.

Salário: Não foi divulgado

Inscrições: Até 13 de junho de 2017

Pará

Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém (Ipamb) – Estão sendo oferecidas vagas em 40 cargos diferentes, que totalizam 85 oportunidades. Para se candidatar é necessário apenas o ensino fundamental.

A taxa de inscrição varia entre 40 e 80 reais. O edital pode ser consultado pelo link.

Para a inscrição, é preciso acessar o site da AOCP Concursos Públicos.

Salário: Até 2.755,28 reais

Inscrições: Até 25 de maio de 2017

Paraná

Prefeitura de Iporã – As vagas são para 10 cargos diferentes, que vão desde médico plantonista a motorista de caminhão e ônibus. A prefeitura não divulgou o número de vagas. A taxa de inscrição também varia e pode ser conferida no edital.

Mesmo os trabalhadores com Ensino Fundamental Incompleto podem se candidatar. As inscrições devem ser realizadas pelo site.

Salário: Até 7.278,66 reais

Inscrições: Até 30 de maio de 2017

Prefeitura de Cândido de Abreu – Ainda estão abertas as vagas para Engenharia Civil e Farmacêutico, mas o número de postos não foi divulgado. As inscrições serão gratuitas e podem ser realizadas por meio da internet ou na Seção de Pessoal da Prefeitura.

Os dois cargos exigem ensino superior completo, para outras informações o candidato deve acessar o edital dos processos de Engenharia e Farmacêutico.

Salário: Até 3.053,34 reais

Inscrições: Até 22 de maio para Engenharia e 23 de maio para Farmacêutico

Pernambuco

Prefeitura de Sirinháem – São 31 cargos tanto para candidatos de nível elementar quanto superior. As oportunidades vão de coveiro a técnico de enfermagem. Ao todo, foram abertas 316 postos de trabalho.

Para se inscrever o candidato deve se deslocar até o Centro Recreativo de Sirinhaém (Clube Municipal), das 8h às 16h.

As taxas para inscrição variam entre 20 reais para os profissionais de nível médio e 10 reais para as demais categorias. O edital pode ser acessado pelo link.

Salário: Até 937 reais

Inscrições: Até 26 de maio de 2017

Piauí

Prefeitura de Teresina – As oportunidades destinam-se a professores substitutos do ensino fundamental, e serão ofertadas 572 vagas.

Para se candidatar, é necessário o pagamento de taxa de 50 reais e a inscrição por meio do site. Para mais informações, os interessados podem acessar o edital.

A distribuição das vagas podem ser consultadas pelo link.

Salário: Até 2.103,17 reais

Inscrições: Até 26 de maio de 2017

Rio de Janeiro

Marina – As vagas são para trabalhar no Quadro Técnico do Corpo. Os candidatos precisam ter formação superior. No edital é possível consultar todas as profissões disponíveis.

Para fazer a inscrição, é necessário efetuar o pagamento da taxa, de 110 reais. Ao todo, são 29 vagas. No site, os interessados podem realizar as inscrições e também é possível ir até um dos Postos de Inscrições.

Salário: Não divulgado

Inscrições: Até 29 de maio de 2017

Prefeitura de Piraí – São 57 vagas para profissionais de níveis técnico em Enfermagem e superior em Medicina. Para conferir quais os cargos disponíveis é preciso acessar o documento deste link. Em relação ao edital, os interessados podem acessar pelo site do IBAM (Instituto Brasileiro de Administração Municipal).

As taxas de inscrições variam entre 55 e 85 reais e podem ser consultados também pelo edital. A candidatura deve ser feita pelo link.

Salário: Até 5.500 reais

Inscrições: Até 28 de maio de 2017

Rio Grande do Norte

Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte – Os interessados podem se candidatar por meio do site, são 12 vagas ofertadas para 2º tenente. Os candidatos devem ter no mínimo ensino médio completo.

As inscrições e consultas do edital devem ser realizadas pela internet, no site do Idecan. A taxa de inscrição é de 70 reais.

Salário: Até 6.161,71 reais

Inscrições: Até 12 de junho de 2017

Rio Grande do Sul

Câmara Municipal de Esmeralda – Há vagas para o níveis fundamental, médio e superior, e os cargos vão de servente a professor. São ao todo 26 vagas. A taxa de inscrição varia entre 40,21 reais a 100,43 reais.

O edital pode ser conferido no link, e as inscrições devem ser feitas pela internet.

Salário: Até 9.088,40 reais

Inscrições: Até 29 de maio de 2017

Prefeitura de Esmeralda – Serão três vagas para o cargo de Agente Comunitário de Saúde. O valor da inscrição é de 40,21 reais.

O edital deve ser acessado pelo link, e as inscrições pelo site Objetiva Concursos.

Salário: Até 1.194,44 reais

Inscrições: Até 29 de maio de 2017

Santa Catarina

Prefeitura de Indaial – Está aberto o processo para a contratação de auxiliar de serviços gerais, motorista de caminhão, operador de máquina niveladora e pedreiro. Para os dois primeiros cargos, é exigido apenas que o interessado seja alfabetizado, para as duas últimas vagas é necessário ensino fundamental. São, ao todo, 37 vagas.

As inscrições para a seleção pública devem ser realizadas na Central de Atendimento da Prefeitura Municipal, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30. O edital pode ser acessado pelo site.

Salário: Até 1.469,54 reais

Inscrições: Até 26 de maio de 2017

Prefeitura de Nova Trento – As vagas abertas são para professores, auxiliar de sala, médico veterinário e auxiliar de manutenção e conservação, e não foi informado o número de vagas disponíveis.

A taxa de inscrição varia entre 20 e 50 reais, conforme nível de formação exigido. O cargo de auxiliar de manutenção e conservação, por exemplo, pede que o candidato seja apenas alfabetizado.

Os interessados devem fazer a inscrição por meio do site Acesse Concursos. Outras informações podem ser conferidas no edital.

Salário: Até 2.647,68 reais

Inscrições: Até 26 de maio de 2017

Conselho Regional de Serviço Social da 22ª Região – São duas vagas abertas para agente administrativo, para se candidatar é necessário ensino médio completo.

A taxa de inscrição é de 45 reais, os interessados devem se candidatar por meio do site da Consep. O edital pode ser consultado pelo link.

Salário: Até 1.687,85 reais

Inscrições: Até 23 de maio de 2017

São Paulo

Prefeitura de Limeira – O órgão público seleciona candidatos dos níveis médio e superior. Ao todo são 85 vagas. Os salários e cargas horários variam de acordo com a vaga. Poderão se inscrever interessados para os cargos de monitor, professor de ensino fundamental, e professores de arte e educação física. A taxa de inscrição é de 39 reais para a vaga de monitor e 60 reais para professores.

As inscrições podem ser feitas por meio do site, ou pessoalmente na Secretaria Municipal de Educação da cidade. Confira edital no link.

Salário: Até 2.973,65 reais

Inscrições: Até 31 de maio de 2017

Prefeitura de Catanduva – Serão abertas 20 vagas para monitor de transporte escolar, e é necessário ensino médio completo. O valor da inscrição é de 65 reais e os interessados devem se candidatar pela internet.

Os candidatos devem fazer o download do edital pelo site do IBAM (Instituto Brasileiro de Administração Municipal).

Salário: Até 937 reais

Inscrições: Até 31 de maio de 2017

Tocantins

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO) – Há vagas para três cargos diferentes, tanto para nível médio quanto superior. São ofertadas oportunidades para professores e técnicos administrativos.

A taxa de inscrição varia entre 75 e 120 reais, dependendo da vaga. Ao todo são 19 oportunidades. O quadro pode ser consultado por meio do anexo. O edital com as demais informações deve ser acessado por meio do link.

Para a inscrição, os candidatos devem consultar o site da instituição.

Salário: Até 9.570,41 reais

Inscrições: Até 19 de junho de 2017

Todo o país

Exército – As vagas são para estudantes do 3º ano do ensino médio ou com ensino médio completo, para formação de soldados. São, ao todo, 1.100 vagas. Há oportunidades para as áreas de aviação, música e saúde.

A taxa de inscrição tem valor de 80 reais. Inscrições e edital, com informações de pré-requisitos e etapas do processo, devem ser consultados por meio do site do Exército.

Salário: Não foi divulgado

Inscrições: Até 12 de junho de 2017