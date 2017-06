Conar pede que Dolly retire propaganda de Páscoa do ar

O Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar) recomenda que a Dolly retire do ar a propagada de Páscoa do refrigerante. O filme mostra crianças vestidas de coelho cantando o famoso jingle do refrigerante. Ao final, uma delas diz: ‘Dollynho, eu te amo!’ e beija o boneco símbolo da marca.

Em reunião nesta semana, o conselho decidiu, por unanimidade, advertir a Dolly por utilizar crianças “como modelos para vocalizar apelo direto, recomendação ou sugestão de uso ou consumo” de produtos.

A utilização de crianças pedindo ou sugerindo o consumo de produtos é vedada pelo artigo 37 do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária. Ou seja, o problema não é a utilização das crianças no comercial, mas o fato delas fazerem a locução da propagnda.

Segundo o Conar, o processo contra a Dolly foi aberto em abril e julgado nesta semana. No julgamento, os conselheiros decidiram, por unanimidade, pela “sustação agravada por advertência ao anunciante”.

A Tholor, responsável pela marca Dolly, informa que não recebeu nenhuma notificação do Conar referente ao caso.

“A empresa se surpreende com a notícia, já que a Páscoa foi comemorada há mais 45 dias e o comercial é veiculado anualmente desde 2007 nas principais emissoras de televisão do país, sem nunca ter sido alvo de notificação do órgão”, informa a Dolly

O filme continua sendo veiculado no canal da Dolly no YouTube e na página da empresa no Facebook. Questionada sobre a manutenção da veiculação, a Dolly informou que não tomou nenhuma medida porque ainda não foi notificada.