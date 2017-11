‘Compre um presente’, sugere Temer sobre dinheiro do PIS/Pasep

O presidente Michel Temer publicou nesta sexta-feira vídeo nas redes sociais para falar de uma das ações de seu governo para injetar recursos na economia. Ele reduziu a idade mínima permitida para saque das cotas do PIS/Pasep de 70 anos para 62 anos (mulheres) e 65 anos (homens).

Segundo cálculos do governo, serão liberados cerca de 16 bilhões de reais para o pagamento de 8 milhões de beneficiários. Outra política para aquecer a economia foi a permissão para saque das contas inativas do FGTS, que liberou cerca de 40 bilhões de reais.

“Já podem retirar os recursos os trabalhadores que tiveram carteira assinada até 1988. A partir do dia 17, os aposentados já podem realizar o saque. Assinei medida provisória diminuindo a idade para saque”, afirma o presidente.

O calendário de pagamento começou em outubro para pessoas com 70 anos ou mais. O pagamento prossegue até dezembro, de acordo com a situação do beneficiário. Aposentados podem receber a partir do dia 17. O pagamento para pessoas de 62 anos (mulheres) e 65 anos (homens) começa em 14 de dezembro.

No vídeo, Temer sugere que o beneficiário saque logo o dinheiro. “Não perca tempo, esse dinheiro é seu. Invista, pague contas, compre um presente para quem você gosta e faça bom uso do fruto do seu trabalho.”

O governo liberou quase R$ 16 bilhões do PIS/PASEP. Esse dinheiro é seu. Invista, pague contas e faça bom uso do fruto do seu trabalho. pic.twitter.com/YaKAbZFraf — Michel Temer (@MichelTemer) November 3, 2017

Têm direito ao benefício as pessoas que estiveram empregadas entre 1971 e 1988. Essas cotas podem ser sacadas em algumas situações, como aposentadoria, invalidez ou por idade. Enquanto não são sacadas, as cotas geram rendimentos, que podem ser recebidos anualmente.

Quem ingressou no mercado de trabalho após 1990 tem direito a outra modalidade do PIS/Pasep, os abonos salariais. Eles também são pagos anualmente. Nesse caso, não há cota a ser sacada.