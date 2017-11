Companhias aéreas oferecem descontos na Black Friday

As companhias aéreas Azul e Avianca anunciaram promoções de até 21% para a Black Friday. A Azul vai dar descontos de 20% sobre o valor da tarifa em viagens domésticas realizadas entre fevereiro e março do ano que vem. A empresa também vai dar descontos de 20% na compra de pacotes para a alta temporada de verão.

A promoção da Azul é válida apenas para as compras efetuadas pelo site entre as 20h desta quinta-feira e 23h59 de domingo, dia 26. É preciso usar o código AZUL20.

A promoção da Avianca começa às 23h59 desta quinta e vai até domingo. A empresa oferecerá desconto de 21% em todos os seus voos nacionais e internacionais.

A campanha é válida para passagens de ida ou ida e volta, sem período mínimo de permanência, desde que o embarque ocorra entre 19 de fevereiro e 30 de junho, exceto feriados.

Além dos descontos nos bilhetes aéreos, os clientes da Avianca que efetuarem suas compras por meio do website da companhia ou aplicativo serão contemplados com 2.000 pontos bônus no programa de fidelidade da companhia aérea, com limite de 4.000 pontos bônus por CPF cadastrado.