Companhia aérea pesa passageiros antes do embarque

A companhia aérea europeia Finnair começou a pesar seus passageiros nesta semana. Além da bagagem de mão, a companhia aérea também pede que os passageiros subam em uma balança.

A pesagem não faz parte de uma nova política tarifária a ser aplicada aos que estiverem mais gordinhos. Segundo a empresa, o objetivo do levantamento é descobrir a quantidade necessária de combustível para cada voo com base no peso médio dos passageiros e da bagagem de mão. A empresa utiliza hoje estimativas de peso feitas há oito anos pela agência europeia de segurança aérea.

Reportagem da BBC informa que a companhia quer identificar as variáveis que se escondem sobre as estimativas médias. NO caso da bagagem de mão, por exemplo, ela tende a ficar mais leve no verão.

De acordo com a companhia aérea, a pesagem é voluntária e os dados coletados são confidenciais.

No Twitter, a empresa anunciou que o projeto de pesagem deve prosseguir até o fim do ano.