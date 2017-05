Companhia aérea do Japão aceitará bitcoin como forma de pagamento

A companhia aérea japonesa Peach Aviation se tornará a primeira empresa do ramo no país a aceitar a moeda virtual bitcoin como forma de pagamento para passagens. De acordo com o Financial Times, a companhia, que oferece serviços de baixo custo, busca aumentar a presença em outras partes da Ásia.

Com a estratégia, a Peach tenta captar clientes e turistas da China e da Coreia do Sul, onde a moeda eletrônica está virando febre. A estratégia também é uma jogada de marketing para alavancar o nome da empresa nesses países.

A moeda digital já é aceita pela AirBaltic, companhia de aviação econômica da Lituânia, e pela Lot, da Polônia, segundo a publicação.

De acordo com o Financial, o anúncio ocorre após mudanças na regulamentação anunciadas pelo Japão no começo do ano que visa legitimar a moeda digital como forma de pagamento. Além disso, o governo também busca demonstrar um esforço em controlar a moeda que costuma estar associada a lavagem de dinheiro, ataques hakcers e outros crimes.

Neste mês, porém, um ciberataque deixou diversos países em alerta. O pedido de resgate era feito via bitcoin.

O WannaCry começou a se espalhar pelo mundo e infectou mais de 300.000 computadores em 150 países. O vírus se aproveitou de uma falha no Windows para se disseminar e codifica os arquivos das máquinas, “sequestrando” as informações.

O ransomware ameaçava bloquear permanentemente os arquivos de vítimas que não pagarem a soma de 300 a 600 dólares (982 a 1.965 reais) dentro de uma semana da invasão.