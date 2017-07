Companhia aérea aposta em roupa de alta costura para funcionários

O look aeromoça nunca esteve tão na moda, mas não de maneira óbvia e fantasiosa. O estilista Laurence Xu criou os novos uniformes dos funcionários da companhia aérea chinesa Hainan Airlines, apresentados em seu desfile na Semana de Alta Costura.

“A fusão de elementos da cultura da China e da moda internacional resultaram em uma coleção única que chamou atenção em Paris”, explicou a marca em comunicado. Inspiradas no Cheongsam, tradicional vestimenta chinesa usada por mulheres em ocasiões formais, as peças são uma mistura da estética oriental com as formas da moda ocidental.

“Os uniformes são um elemento da experiência visual, uma parte importante do que nossos passageiros procuram”, declarou a Hainan Airlines.

No Brasil, as aéreas também estão se atualizando mas em outra área: na de atendimento. A Latam anunciou em junho a cobrança por alimentos servidos durante a viagem, um café, por exemplo, passa a custar 4 reais ao consumidor.

Em março, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) aprovou um novo regulamento que permite que as companhias aéreas cobrem pela bagagem despachada. Latam, Azul e Gol são as companhias que já aderiram à possibilidade (nos links é possível conferir o que definiu cada empresa).

(Com Estadão Conteúdo)