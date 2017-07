Como votou cada senador na reforma trabalhista

O Senado aprovou o texto principal da reforma trabalhista no plenário do Senado nesta terça-feira com 50 votos favoráveis e 26 contrários. A sessão chegou a ser interrompida por mais de seis horas após senadoras ocuparem todos os lugares da Mesa Diretora, sem deixar lugar para o presidente da Casa, Eunício Oliveira (PMDB-CE), se sentar.

Entre as principais mudanças do projeto está o predomínio do negociado sobre o legislado. Na prática, isso permite que acordos trabalhistas modifiquem pontos da lei, como a redução do intervalo do almoço para 30 minutos. Outros pontos são o parcelamento de férias acumuladas, o fim da contribuição sindical obrigatória e a regulamentação do trabalho intermitente (contratação apenas por períodos de necessidades). O projeto prevê também a possibilidade de gestantes e lactantes trabalharem em ambientes considerados de insalubridade média ou baixa, se houver avaliação médica permitindo essa atividade. Veja como votaram os senadores:

VOTARAM CONTRA

PT

Fátima Bezerra (RN)

Gleisi Hoffmann (PR)

Humberto Costa (PE)

Jorge Viana (AC)

José Pimentel (CE)

Lindbergh Farias (RJ)

Paulo Paim (RS)

Paulo Rocha (PA)

Regina Sousa (PI)

PMDB

Eduardo Braga (AM)

Kátia Abreu (TO)

Renan Calheiros (AL)

Roberto Requião (PR)

PSB

Antonio Carlos Valadares (SE)

João Capiberibe (AP)

Lídice da Mata (BA)

PCdoB

Vanessa Grazziotin (AM)

PDT

Ângela Portela (RR)

PODEMOS

Romário (RJ)

PSD

Otto Alencar (BA)

PSDB

Eduardo Amorim (SE)

PTB

Telmário Mota (RR)

PTC

Fernando Collor (AL)

PV

Alvaro Dias (PR)

REDE

Randolfe Rodrigues (AP)

Sem partido

Reguffe (DF)

–

VOTARAM A FAVOR

PMDB

Airton Sandoval (SP)

Dário Berger (SC)

Edison Lobão (MA)

Elmano Férrer (PI)

Garibaldi Alves Filho (RN)

Jader Barbalho (PA)

João Alberto Souza (MA)

José Maranhão (PB)

Marta Suplicy (SP)

Raimundo Lira (PB)

Romero Jucá (RR)

Rose de Freitas (ES)

Simone Tebet (MS)

Valdir Raupp (RO)

Waldemir Moka (MS)

Zeze Perrella (MG)

PSDB

Aécio Neves (MG)

Antonio Anastasia (MG)

Ataídes Oliveira (TO)

Cássio Cunha Lima (PB)

Dalirio Beber (SC)

Flexa Ribeiro (PA)

José Serra (SP)

Paulo Bauer (SC)

Ricardo Ferraço (ES)

Tasso Jereissati (CE)

PP

Ana Amélia (RS)

Benedito de Lira (AL)

Ciro Nogueira (PI)

Gladson Cameli (AC)

Ivo Cassol (RO)

Roberto Muniz (BA)

Wilder Morais (GO)

PR

Cidinho Santos (MT)

Magno Malta (ES)

Vicentinho Alves (TO)

Wellington Fagundes (MT)

PSD

José Medeiros (MT)

Lasier Martins (RS)

Omar Aziz (AM)

Sérgio Petecão (AC)

DEM

Davi Alcolumbre (AP)

José Agripino (RN)

Ronaldo Caiado (GO)

PRB

Eduardo Lopes (RJ)

Fernando Coelho (PE)

PPS

Cristovam Buarque (DF)

PSB

Roberto Rocha (MA)

PSC

Pedro Chaves (MS)

PTB

Armando Monteiro (PE)

–

ABSTENÇÕES

Lúcia Vânia (PSB-GO)