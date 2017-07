Como o consumidor pesquisa presentes para o Dia dos Pais

Calçados esportivos, poltronas e relógios serão os presentes mais pesquisados pelos consumidores para o Dia dos Pais durante a próxima semana, do dia 23 a 28 de julho. A estimativa foi feita pelo Google, em pesquisa que revela o comportamento dos brasileiros para o Dia dos Pais.

O levantamento apontou também uma mudança de hábito. Apesar de ser conhecido por deixar as compras para última hora, o brasileiro está aprendendo a pesquisar e comparar preços com mais antecedência.

As buscas por presentes começaram ainda no início do mês de julho. Entre os dias 8 e 18, o interesse nas categorias eletro, móveis e smartphones acelerou mais de 3%. “O que vemos é um padrão de comportamento, o brasileiro começa a pesquisar por produtos mais caros antes da decisão de compra e recorre ao meio online para entender o produto que vai comprar”, afirmou o líder em Insights do Google, Diego Venturelli.

Até o final de julho as categorias de uso pessoal, como roupas e perfumes estão no foco dos consumidores. Em agosto, as pesquisas na categoria de varejo entram no radar de interesse dos brasileiros. Entre os dias 8 a 13 de agosto, os calçados esportivos tomam a frente nas buscas.

“Na semana do Dia dos Pais quando muitas varejistas não conseguem mais entregar presentes no dia, crescem as buscas por horário de atendimento, telefones, condições de entrega”, disse Venturelli.

Os smartphones são os únicos itens que se mantêm em alta nas pesquisas até a semana da data comemorativa.

“Uma série de pesquisas mostram como a internet vem influenciando o brasileiro na hora da compra, mesmo com a diminuição no tráfego da loja física houve aumento nas vendas, o que significa que o consumidor já vai preparado pra comprar. Antes as pessoas recorriam a internet para ver os preços, agora leem resenhas e assistem vídeos de unboxing, por exemplo, porque têm interesse em ver como é o celular. O consumidor está mais empoderado por causa da internet”.

A crise também deixa de ser um fator determinante para muitos brasileiros. “Em 2015, 2016 as buscar com os termos desconto, promoção e preço cresceram cerca de 40%. O que a gente vê é que essas buscas continuam acelerando mas em um patamar menor do que anteriormente, em uma redução de 10%”.

Venturelli ainda classificou o Dia dos Pais como a principal data do terceiro trimestre, com relevância enorme para o e-commerce. “A próxima data com importância real para o varejo é em novembro, com a Black Friday”.

O levantamento do Google também identificou alta no faturamento do Dia dos Pais, o crescimento foi de 12% entre 2015 e 2016. Para 2017, o faturamento deve chegar a 2 bilhões de reais.

Cupons

Nos últimos 15 dias, o site Cuponomia registrou uma alta de 10% na quantidade de cupons de desconto retirados pelo site para produtos do setor masculino e de artigos esportivos. O portal reúne ofertas para compras e-commerce.

Segundo a empresa, os cupons de desconto podem gerar uma economia de até 20% no valor dos presentes do Dia dos Pais. Em 2016, os consumidores retiraram mais de 40 mil cupons de desconto no site para a data comemorativa.