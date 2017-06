Como as pessoas sensíveis devem lidar com as críticas no trabalho

Lidar com as críticas é um dos maiores desafios do ambiente profissional. Uma simples busca na internet revela milhares de frases motivacionais sobre como lidar com críticas. Mas por quê sentimos tanta aversão a elas?

Segundo o coach de carreira e negócios, Edgard Pitta, as pessoas tendem a reagir mal a essas situações. “O ser humano não gosta de receber críticas. Sentimos como se fosse um ataque pessoal”.

Se ninguém gosta de ouvir críticas, sejam elas construtivas ou não, as pessoas sensíveis sentem ainda mais dificuldade em aceitar esse tipo de observação. “Elas reagem de forma mais intensa a essas situações”.

“O que acontece com as pessoas sensíveis é o seguinte: um chefe fala ‘encontrei um erro no relatório’ e o funcionário vai rebater dizendo algo como ‘então você está dizendo que todo o meu relatório está errado? Nada que eu faço presta’. É uma reação desproporcional”, ilustrou o especialista.

O primeiro passo para que as pessoas sensíveis aprendam a lidar com as críticas é entender e aceitar a situação, segundo Pitta. “Ela precisa entender que aquilo tem um impacto maior nela e tentar ver o ponto de vista do outro. Normalmente, se alguém se dá o trabalho de vir fazer uma crítica, é preciso valorizar e não rechaçar. Gosto muito da frase: O amigo fala pra mim, o inimigo fala de mim”.

Além disso, o profissional recomenda que o profissional pergunte ao chefe os motivos da crítica antes de reagir. “Com isso, a pessoa vai ganhar tempo emocional. Há pessoas que estão preocupadas, de fato, com nosso desenvolvimento. Avalie a crítica, peça uma segunda opinião, ninguém sai do nada pra te falar algo desproporcional, só que às vezes sai torto”.

“Quando receber uma crítica, peça detalhes, pra saber se é justo ou não. É importante não se sentir culpado pela reação emocional, é normal se sentir mal quando é criticado”, explicou o coach.