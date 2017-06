Comércio registra melhor abril em criação de empregos desde 2012

O comércio varejista no Estado de São Paulo registrou o primeiro saldo positivo de criação de empregos desde novembro de 2016, foram criados 1,57 mil postos de trabalho em abril deste ano. As informações são da Pesquisa de Emprego no Comércio Varejista do Estado de São Paulo (PESP), da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP).

É o melhor resultado para o mês de abril desde 2012, foram 66,83 mil admissões e 65,26 mil desligamentos. Segundo a FecomercioSP, o saldo positivo reflete a sazonalidade positiva da Páscoa e o bom desempenho dos supermercados paulistas.

O último dado positivo de criação de empregos havia sido em novembro de 2016, quando o setor gerou 15.772 empregos impulsionado pela contratação de temporários para o Natal.

Com isso, o varejo paulista encerrou o mês de abril com 2.054.084 trabalhadores formais, queda de 0,9% na comparação com abril de 2016. Apesar de negativa, a taxa caiu pela décima vez seguida e de forma acelerada, já que, em junho de 2016, a taxa de retração do mercado de trabalho varejista paulista estava em 3,5%. No acumulado dos últimos 12 meses, foram extintos 18.687 empregos com carteira assinadas.

Apenas farmácias e perfumarias (2,3%) e supermercados (1,6%) apresentaram crescimento no número total de empregos em abril, na comparação com o mesmo mês de 2016. Por outro lado, os piores desempenhos foram registrados nos segmentos de concessionárias de veículos (-4,1%), materiais de construção (-3,6%) e lojas de móveis e decoração (-3,5%).

“Daqui para frente, a tendência continuará sendo de saldos menores, positivos ou negativos. A FecomercioSP projeta uma movimentação mais estável de trabalhadores para o fim do primeiro semestre de 2017. Ainda assim, números melhores em virtude do Dia das Mães e do Dia nos Namorados com melhores receitas de vendas podem surgir”, disse a federação em comunicado.

Varejo paulistano

Na cidade de São Paulo o comércio também se recuperou da queda sofrida em março e voltou a criar empregos em abril. Foram abertos 693 postos de trabalho formal no mês, resultado de 21.365 admissões contra 20.672 desligamentos. Com o resultado, o estoque total atingiu 643.335 trabalhadores, queda de 0,7% em relação a abril de 2016. No acumulado dos últimos 12 meses, foram extintos 4.508 empregos com carteira assinada no varejo paulistano.

Das nove atividades pesquisadas, apenas as de farmácias e perfumarias (4,1%) e os supermercados (1,5%) apresentaram crescimento no estoque de empregos, na comparação com abril de 2016. Já as maiores retrações foram registradas em concessionárias de veículos (-4,5%), lojas de móveis e decoração (-3,4%) e materiais de construção (-3,3%).