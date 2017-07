Comerciante faz sucesso com pastel de Minions em Curitiba

Os Minions fazem a cabeça de crianças e adultos desde a estreia do primeiro filme em 2015, quando ultrapassou Toy Story 3 e se tornou a segunda maior bilheteria de filme de animação. Com o lançamento da sequência Meu Malvado Favorito 3, as marcas não demoraram a licenciar produtos com os personagens. Mas um pequeno negócio vem chamando a atenção dos fãs de Minions.

C&A, McDonald’s, Vigor e Perdigão são algumas das empresas que comercializam produtos com os personagens amarelos. Mas nenhuma delas fez tanto sucesso quanto os pastéis em forma de Minions da Yamashiro Café e Pastéis.

Desde a primeira semana de julho, os clientes podem encontrar o pastel no comércio da feirante Silvia Yamashiro Watanabe, 42. A ideia surgiu com a estreia do filme com os Minions. “As crianças gostam bastante, fiz uma experiência, tirei fotos e deu certo. Nem imaginava que faria tanto sucesso, quando começou a repercutir eu até voltei pra cozinha e fiz mais”, contou ela.

A boa notícia é que há muitas opções de sabores no formato dos Minions, que vão de carne, queijo, frango, pizza e até banana – esse último inspirado pelos comentários da rede social. Os preços variam de 4 a 5 reais.

Silvia afirma que percebeu um crescimento no movimento da barraca de cerca de 10%. “Tem aparecido muitos clientes novos procurando pelo pastel e gostando. Os adultos também estão comprando”.

A má notícia para os fãs dos personagens que estão espalhados pelo Brasil é que o pastel somente é comercializado em três feiras de Curitiba, no Paraná.

Apesar do sucesso, o pastel será comercializado por tempo limitado: os interessados têm até o final de julho para ir até a feira.

Produtos licenciados

Com o novo filme, a Vigor foi uma das marcas que apostou na parceria para licenciar seus produtos. A linha infantil com leite fermentado, iogurtes, petit suisse e sucos foi a escolhida para receber as ilustrações com os personagens. “Os Minions têm muitos fãs, de crianças a adultos. Apostamos nesse licenciamento”, comentou a diretora de Marketing da Vigor, Anne Napoli.

A Perdigão também entrou na onda dos personagens e lançou no final do mês passado a linha de empanados Minions Mini Chicken com os sabores Tradicional, Queijo e Cenoura – o produto está no portfólio da marca e não é uma edição limitada.

Os Minions também passaram a reforçar o cardápio do McDonald’s, com a sobremesa de banana split. A C&A foi outra empresa que decidiu investir nos personagens para lançar novas peças de roupas infantis.