Com dívidas de R$ 3,4 bi, UTC pede recuperação judicial

A UTC Participações entrou com pedido de recuperação judicial nesta segunda-feira no Fórum Central Civil de São Paulo. A empresa informa que espera conseguir com essa medida repactuar sua dívida de 3,4 bilhões de reais com credores e reestruturar suas operações.

Envolvida na Lava Jato, a empresa informa que a decisão de recorrer à recuperação judicial se deve à forte crise financeira enfrentada desde 2014 e à proibição de fechar novos contratos com a Petrobras, sua principal cliente.

Segundo a UTC, a companhia está bloqueada no cadastro da Petrobras desde 2014, o que a impede de assinar aditivos aos contratos existentes. Os últimos contratos da UTC de prestação de serviços da UTC para a Petrobras se encerrariam em setembro.

Mas na semana passada a empresa retirou todo seu pessoal das plataformas da Petrobras e iniciou um processo de demissão em massa: 2.000 já foram cortados e mais 2.000 aguardam o aviso de dispensa em casa,

“Essa decisão da Petrobras de negar aditar tais contratos, contrariando não apenas a previsão contratual, mas também o que histórica e tradicionalmente são adotados pela Unidade Operacional da Petrobras, contribuiu para ampliar a dificuldade financeira enfrentada pelo Grupo”, informa a UTC.

Na quinta-feira, o juiz da 3ª Vara do Trabalho de Macaé, Johny Gonçalves Vieira, bloqueou pagamentos de até 40 milhões de reais devidos pela Petrobras para a UTC. A decisão foi dada no pedido de liminar feito pelo Sindicato dos Trabalhadores em Pintura Industrial e Construção Civil, que tenta assegurar o pagamento das verbas rescisórias dos demitidos da UTC.

Segundo relatos de funcionários, a empresa informou que não vai pagar as verbas rescisórias, apenas dar baixa na carteira para que os demitidos consigam dar entrada no saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e seguro-desemprego.

A UTC informa que aguarda a decisão da Justiça para desenvolver as próximas etapas da recuperação judicial. “Após a aprovação do pedido, o Grupo UTC conta com um período de 60 dias para apresentar o plano de reestruturação que deve ser aprovado em até 180 dias pela assembleia geral de credores.

“Nos últimos três anos, o grupo UTC vem evoluindo em sua governança corporativa e efetivamente praticando o seu programa de integridade, sendo que, com o acordo de leniência, o grupo UTC não somente reconheceu seus erros e colaborou efetivamente com as autoridades, mas também se comprometeu a efetuar o ressarcimento e a reparação de danos à administração pública – algo que não será afetado pela recuperação judicial”, diz a companhia.

Procurada, a Petrobras ainda não se manifestou sobre os contratos com a UTC.