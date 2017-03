Com 800 funcionários, Fnac busca parceiro para operação no Brasil

Um dia depois de a matriz francesa anunciar o plano de se retirar do Brasil, a subsidiária local da Fnac informou que busca um parceiro “para continuar e reforçar sua operação no país”.

Segundo a Fnac Brasil, a estrutura da empresa no país precisa atingir “um tamanho crítico no sentido de ser relevante e reforçar sua posição de mercado”. O Brasil representa menos de 2% do volume de vendas total da Fnac.

Com 12 lojas espalhadas pelo país, a Fnac emprega cerca de 800 funcionários no Brasil. A última de suas lojas foi inaugurada em 2014 no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

A Fnac Brasil informou ainda que o novo grupo “Fnac Darty está agora focado na estratégia de integração com Darty, transformando-se em um relevante player no continente europeu”.

Na divulgação de seu resultado financeiro, a Fnac Darty anunciou na terça-feira que a subsidiária brasileira foi classificada como operações descontinuadas. E que o grupo iniciou um processo de busca por parceiros que podem levar a um desligamento do país.

Em seu relatório financeiro, a Fnac Darty destacou como pontos atrativos para a negociação dos ativos no Brasil os fatos das lojas estarem bem localizadas e a notoriedade da marca no país.