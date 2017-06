Coca lança Fanta Guaraná e disputa fatia da Ambev

O consumidor está acostumado a encontrar o refrigerante Fanta nos sabores laranja e uva. Mas a Coca-Cola anunciou o lançamento da Fanta Guaraná.

A bebida vai competir diretamente com o Guaraná Antarctica, da Ambev.

A Fanta não é a única bebida do portfólio da Coca-Cola com o sabor guaraná. Além do Kuat, a empresa ainda trabalha com as marcas regionais Taí, Simba, Charrua, Tuchaua e Guaraná Jesus. Dessas, o Kuat é a única vendida em todo o país.

“Nossa meta é tornar líder a marca Fanta”, diz Flavio Camelier, vice-presidente de Operações da Coca-Cola Brasil.

Hoje, a Fanta é a segunda maior marca da Coca-Cola. O novo sabor deve chegar ao mercado até o dia 15 de junho. Já a versão zero começa a ser vendida em setembro.

O Blog do Curioso lembra que o refrigerante Fanta Guaraná já foi vendido no Brasil na década de 70. A bebida foi substituída depois pelo Taí, que mais tarde foi incorporada pela Kuat.

Outro sabor de Fanta que fez sucesso na década de 70 foi o de limão.