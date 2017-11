Clientes reclamam que aplicativo do Bradesco apresenta lentidão

Desde a manhã desta quinta-feira, o sistema de internet banking do Bradesco está fora do ar ou apresentando lentidão, segundo reclamações dos clientes.

Usuários têm se queixado nas redes sociais que o banco não emitiu nenhuma nota ou comunicado sobre a falha, que atinge tanto o acesso por celular quanto pelo computador.

Em resposta a VEJA, o Bradesco informou que o sistema do Mobile Banking está apresentando lentidão em alguns acessos. “Equipes do banco estão atuando para normalizar o mais breve possível.” Entretanto, não foi relevada a causa nem a previsão para correção do problema.