Clientes poderão trocar carne por frango em lanche do McDonald’s

O McDonald’s anunciou hoje o lançamento de seu novo sanduíche da linha premium, o Quatro Formaggi. O lanche da linha Signature é recheado com quatro tipos de queijo – muçarela, emental, parmesão, cheddar -, bacon e tomate.

A novidade é que o cliente poderá substituir os dois hambúrgueres bovinos do sanduíche por um filé de frango empanado. A troca da proteína poderá ser feita em todos os lanches da linha Signature.

Roberto Gnypek, vice-presidente de marketing do McDonald’s no Brasil, diz que a linha premium de sanduíches já representa 10% das vendas totais da empresa no país.

“O McDonald’s sempre esteve atento às transformações no hábito de consumo dos consumidores”, afirmou ele sobre a possibilidade de trocar a carne.

O novo lanche chega no dia 14 aos restaurantes da rede. O preço dele é o mesmo dos demais da linha Signature: 29,90 reais.