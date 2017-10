Ciberataque afeta aeroporto e 200 entidades na Rússia e Ucrânia

Um ciberataque perturbou os sistemas de informática de um aeroporto internacional na Ucrânia, meios de comunicação russos e outras entidades, indicou nesta quarta-feira a empresa de segurança, Kaspersky Lab.

O ataque que começou na terça-feira pela manhã afetou internautas que instalaram manualmente o vírus, apresentado como um programa para o software Adobe Flash.

Segundo a Kaspersky Lab, cerca de 200 entidades se viram afetadas pelo vírus “BadRabbit”, principalmente na Rússia, mas também a Ucrânia e, em menor medida, Turquia e Alemanha.

Na Ucrânia, o vírus perturbou o funcionamento dos sistemas de informática do aeroporto internacional de Odessa, no sul do país.

O metrô de Kiev, capital da Ucrânia, alcançado pelo ciberataque NotPetya em junho, indicou que não está aceitando de maneira temporária o pagamento com cartões, mas não mencionou um ataque.

Vários meios de comunicação se viram afetados, entre eles o Fontanka, a principal página de informação de São Petersburgo, noroeste da Rússia, e a agência russa de notícias Interfax – o acesso ao site foi normalizado nesta quarta-feira.

No final de junho, um ataque digital também provocado pelo vírus NotPetya e que começou na Rússia e na Ucrânia, atingiu milhares de computadores no mundo.

Pouco antes, em 12 de junho, o vírus “Wannacry” afetou milhares de computadores no mundo, paralisando os serviços de saúde britânicos e fábricas da montadora francesa Renault. Seus autores reclamavam um resgate para desbloquear os aparelhos.