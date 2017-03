CEO do Uber discute com motorista sobre preços do aplicativo

Um vídeo divulgado pela Bloomberg mostra o CEO do Uber, Travis Kalanick, discutindo com um motorista que atua pelo aplicativo, após uma corrida.

O vídeo, que dura cerca de 6 minutos, foi gravado no começo de fevereiro, no domingo da final do Super Bowl, nos Estados Unidos. A câmera estava no painel do carro, colocada pelo próprio motorista, Fawzi Kamel. Nele, Kalanick aparece ao lado de duas mulheres.

Uma delas comenta que o Uber teve um ano difícil. O CEO da empresa responde que todos os anos são difíceis, mas é assim que ele faz as coisas. “Se for fácil, eu não estou me esforçando o suficiente”.

Pouco depois disso o motorista aproveita a oportunidade para se queixar. Ele reclama dos preços cada vez mais baixos das corridas por meio do aplicativo. “Você está elevando os padrões e baixando os preços”, diz Kamel.

O CEO justifica a baixa, dizendo que existe concorrência e caso contrário estariam fora do negócio. O motorista retruca dizendo que ele teria perdido cerca de 97 mil dólares e ido à falência por conta das mudanças no Uber.

Kalanick diz que não mudou o serviço Black, mas o motorista retruca dizendo que ele muda as coisas todos os dias, ao que o CEO responde: “algumas pessoas não gostam de assumir a responsabilidade por seu próprio fracasso. Eles culpam qualquer pessoa à sua volta. Boa sorte!”, disse, antes de bater a porta do carro e soltar um palavrão.

O motorista teria sido avaliado com apenas uma estrela. Na noite desta terça-feira, Kalanick pediu desculpas por seu comportamento no vídeo. Ele enviou um e-mail para a equipe do Uber, que a empresa replicou em seu blog.

“Dizer que estou envergonhado é uma subavaliação extrema”, escreveu ele. “Meu trabalho como líder é liderar (…) e isso começa com um comportamento que nos deixa todos orgulhosos. O que eu fiz não pode ser explicado. Esta é a primeira vez que tenho vontade de admitir que preciso de ajuda para liderar e pretendo consegui-la”.