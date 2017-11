Centrais reúnem multidão na praça da Sé contra reformas

As centrais sindicais estão promovendo manifestações contra as reformas trabalhista e da Previdência nesta sexta-feira em vários pontos do país. Em São Paulo, os protestos fecharam vias da capital, que já foram liberadas.

Na praça da Sé, região central de São Paulo, a CUT (Central Única dos Trabalhadores) organizou uma concentração desde as 9h30. O objetivo inicial era sair em passeata até avenida Paulista, mas os manifestantes desistiram da caminhada.

Em vídeo publicado no Facebook, o presidente da CUT, Vagner Freitas, afirmou que se o governo Michel Temer aprovar a reforma da previdência, a central vai “parar o país”. A transmissão era feita ao vivo da Praça da Sé.

Segundo a CUT, cerca de 20 mil pessoas participam da concentração na praça da Sé. Não há estimativa oficial da Polícia Militar sobre a quantidade de pessoas no local.

Também houve protesto mais cedo no terminal Varginha, na zona sul da cidade. Outras manifestações ocuparam faixas da avenida Jacu Pêssego e Rangel Pestana, na zona leste.

Ainda assim, a CET informou que não há registro de anormalidades no trânsito, como congestionamentos causados pelos protestos.

Participam da mobilização CUT, Força Sindical, UGT, Nova Central, Intersindical, CTB e Conlutas. Em Brasília, CUT e Força Sindicais organizam protestos na Esplanada dos Três Poderes, mas em horários diferentes – o da CUT começou às 9h, e o da Força Sindical será ao meio-dia. Também há manifestações em outras capitais.