Centrais sindicais fazem greve geral nesta sexta contra reformas

As centrais sindicais convocarão trabalhadores a paralisarem as atividades nesta sexta-feira, e programam manifestações em diversas capitais e cidades do país. O objetivo é de protestar contra as reformas trabalhista e da Previdência. A mobilização ocorre um dia antes de as mudanças na CLT entrarem em vigor.

A avaliação das instituições é de que as mudanças já aprovadas e as em discussão no Congresso são prejudiciais, porque retiram direitos dos trabalhadores. Estão previstas assembleias e mobilizações em frente às empresas, no começo do dia, e interrupção de atividades por períodos curtos – de meia hora ou uma hora, por exemplo.

Participam do protesto as centrais CUT, Força Sindical, UGT, Nova Central, Intersindical, CTB e Conlutas. Apesar da mobilização unificada, cada instituição definiu um lugar próprio para as ações,. Em algumas cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, os protestos das duas maiores centrais – CUT e Força Sindical – acontecerão conjuntamente.