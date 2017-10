Cemig proíbe obesos em concurso para eletricista

A Companhia Energia Elétrica de Minas Gerais (Cemig) publicou neste mês edital de concurso para contratação de eletricista. O edital informa que candidatos com índice de massa corpórea (IMC) superior a 29,9 ou pesando mais de 110 kg serão eliminados.

Entre os requisitos da vaga estão idade mínima de 18 anos, estar em dia com obrigações eleitorais e ter altura mínima de 1,60 m. O salário inicial é de 1.900 reais por mês.

A Cemig informa que a exigência de peso e IMC seguem um padrão de orientação da Organização Mundial de Saúde (OMS), que classifica o IMC acima de 30 como sendo obesidade.

“A não observância deste fator poderia trazer problemas de saúde futuros aos candidatos, caso estes fossem admitidos e passassem a executar as tarefas inerentes aos cargos oferecidos, como por exemplo as atividades ligadas ao risco elétrico e que muitas vezes são executadas em áreas de risco, de difícil acesso, com trabalho em altura, em espaços confinados, direção de veículos da empresa, operação de equipamentos pesados, dentre outras atividades”, informa a companhia em nota.

Sobre o peso não poder ultrapassar 110 kg, a Cemig informa que ‘as atividades inerentes aos cargos oferecidos no edital estão associadas ao trabalho em altura, que utilizam de escadas, cestas aéreas acopladas aos veículos e cintos de proteção’. A carga máxima prevista desses equipamentos, segundo a empresa, é de 110 kg. “Estes limites são definidos pelos fabricantes e caso não sejam respeitados, colocam em risco a integridade física do empregado, além de terceiros e comunidade.”

As inscrições para o concurso começam no dia 4 de dezembro e poderão ser feitas pelo site da Fumarc (www.fumarc.com.br). São 25 vagas ao todo, a taxa de inscrição é de 38 reais.