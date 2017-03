Catuaba Selvagem tenta ingressar no mercado dos Estados Unidos

A Catuaba Selvagem, bebida que nos últimos dois anos dobrou suas vendas no Brasil, está se preparando para entrar no mercado americano. Em entrevista ao jornal O Globo publicada nesta quinta-feira, o diretor executivo da Arbor Brasil, que fabrica o produto, Marco Tulio Hoffmann, disse que em 2016 a empresa pediu autorização para vender a Catuaba nos Estados Unidos.

A ideia é de ingressar no mercado americano através da cidade de Miami, Flórida. “Assim que tivermos aprovação, faremos pesquisa de mercado, para definir foco em embalagem, distribuição de produtos e mercado consumidor”, contou Hoffmann.

Com 14% de teor alcoólico e preço menor do que de outras bebidas similares (custando de 10 reais a 12 reais, a embalagem de 1 litro), a bebida se tem apostado na estratégia de aproximação com o público jovem e de se associar a descontração, sensualidade e festa. No Facebook, a página da marca conta com 255.837 curtidas e publicações bem humoradas.

Para este ano, a previsão da Arbor é de venda de 38 milhões de litros.