Casal é gravado por câmera escondida em casa alugada pelo Airbnb

Um casal encontrou duas câmeras escondidas em uma casa alugada por meio do site de compartilhamento de moradia Airbnb. Os equipamentos estavam escondidos nos detectores de fumaça do quarto e da sala. Havia registro de imagens dos hóspedes, que não sabiam que estavam sendo gravados. A polícia foi acionada e o homem foi preso e indiciado.

O caso aconteceu na cidade de Longboat Key, uma ilha localizada na costa da Flórida, nos Estados Unidos. Segundo o relato de Derek Starnes ao canal americano ABC, ele achou estranha a existência de um buraco no detector de fumaça do quarto principal da casa e removeu o aparelho para investigar. Starnes trabalha no setor de informática e passava férias com a esposa no local.

Ao desmontar o equipamento, encontrou uma câmara que registrava imagens em um cartão de memória, e também fazia transmissão via wi-fi. Eles chamaram a polícia, que posteriormente deteve o dono da casa, Wayne Natt, de 56 anos, sob acusação de voyerismo em vídeo. A prática de gravar partes íntimas sem que a pessoa que está sendo gravada saiba disso é crime federal nos Estados Unidos. Starnes disse que foi gravado andando nu pelo quarto. “Minha esposa e eu estamos angustiados com esta situação. Esperamos que mais vítimas apareçam”, disse .

De acordo com a rede Fox News, o homem disse à polícia que usava o equipamento, bem como outro localizado na sala de estar, para gravar relações sexuais entre visitantes da sua casa, durante festas que fazia no local. Mas alegou que todos os participantes consentiam com as gravações. “Eu nunca teria notado”, disse o tenente Bob Bourque, da polícia local, à emissora. Natt foi libertado após pagar fiança.

O Airbnb disse, em nota à imprensa, que prestou assistência aos hóspedes e baniu para sempre Natt da comunidade. Sua conta estava ativa havia cerca de dois anos, com 40 recomendações postivas.