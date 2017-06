Carrefour escolhe ex-CEO da Fnac para presidir o grupo

O grupo varejista francês Carrefour confirmou nesta sexta-feira a escolha de Alexandre Bompard para assumir os cargos de presidente do conselho e presidente executivo após uma busca de cerca de oito meses.

Bompard, de 44 anos, atuava como presidente executivo da rede varejista de eletrônicos Fnac Darty. Ele substituirá Georges Plassat, de 68 anos, que estava à frente do Carrefour desde 2012, e terá o importante desafio de reverter o fraco desempenho das unidades de hipermercados do grupo na França.

Desde outubro do ano passado o Carrefour procurava um sucessor para Plassat, cujo mandato como presidente do conselho e presidente executivo expira em maio do ano que vem.

Bompard se juntará ao Carrefour em 18 de julho. A companhia realiza assembleia anual de acionistas em 15 de junho.

(Com Reuters)