Carrefour anuncia troca de presidente no Brasil

O atual presidente do Carrefour Brasil, Charles André Pierre Desmartis, renunciou ao cargo. Para o seu lugar, o conselho de administração do Carrefour Brasil elegeu Noël Prioux.

Em nota ao mercado, o Carrefour informa que Demartis apresentou sua carta de renúncia na quinta-feira, com “o objetivo de buscar novos desafios fora do grupo”. Ele fica no cargo até 2 de outubro.

Até a conclusão da eleição de Prioux, a presidência será ocupada por Sébastien Durchon, vice-presidente de finanças e diretor de relações com investidores.

A eleição de Prioux está sujeita à concessão de visto pela Coordenação Geral de Imigração do Ministério do Trabalho e Emprego, cuja previsão para obtenção é de até 30 (trinta) dias contados. A partir de então, sua eleição será ratificada pelo conselho de administração.

Prioux, está no grupo há 33 anos, ocupava o cargo de diretor executivo do Carrefour França. Anteriormente, também foi diretor executivo das atividades do Grupo Carrefour na Espanha, Turquia, sul da Ásia e Colômbia.

O executivo administrará diretamente a operação no Brasil e também coordenará as atividades do Grupo Carrefour na Argentina, como diretor executivo para a América Latina.

“Ele [Desmartis] tem um sucessor muito forte em Noël Prioux, que tem vasto conhecimento sobre operações de varejo em vários países e ampla experiência em gestão. Estamos confiantes de que Prioux continuará desenvolvendo a empresa”, afirma em noa Pierre-Jean Sivignon, presidente do conselho de administração do Grupo Carrefour Brasil.