Campanha com papel higiênico preto repercute no exterior

Não foi só no Brasil que a campanha publicitária do papel higiênico preto da marca Personal, fabricado pela Santher, causou polêmica. O assunto foi parar no site do jornal britânico The Gardian e do português Jornal de Notícias.

A campanha foi acusada de racismo por se apropriar do slogan ‘Black is Beautiful’ (preto é lindo), usado pelo movimento negro americano desde a década de 1960. No Guardian, a notícia aparecia na lista de mais lidas do site desta terça e quarta-feira.

O advogado Humberto Adami, presidente nacional da Comissão da Verdade da Escravidão Negra do Brasil da OAB, disse ao jornal que esse episódio de racismo é só o mais recente de vários envolvendo a publicidade. “Esse tipo de anúncio com racismo subliminar deve ser removido, pois reforça o ensino do racismo.”

Os dois sites mencionam o post do escritor Anderson França, que afirmou que ‘se você digitar “black is beautiful” em qualquer lugar do mundo encontrará referências a Angela Davis, Malcolm X, O Partido Panteras Negras para Autodefesa, Fela Kuti, James Baldwin, Nina Simone’. “Mas, no Brasil, se você digitar #blackisbeautiful você vai encontrar papel de bunda. […] Aquilo que você usa pra se limpar de excremento, e em seguida elimina, tomado de nojo e aversão. Aquilo que tem apenas uma função: limpar fezes e secar urina de suas carnes, e ir para o lixo. Se isso não é uma demonstração explícita de racismo e humilhação étnica, criminosa, eu perdi alguma aula.”

A atriz Marina Ruy Barbosa, estela da campanha, pediu desculpas às pessoas que se sentiram ofendidas. “Peço desculpas às pessoas que se sentiram afetadas. Estou bem triste por tudo isso e espero que entendam que jamais foi feito com a intenção de ofender”, escreveu ela em seu perfil no Instagram.

A agência Neogama, responsável pela campanha, e a Santher, empresa dona da marca, disseram que o único objetivo da mensagem foi o “de destacar um produto que segue tendência de design já existente no exterior”, e que não houve pretensão de nenhum outro significado.

“Refutamos toda e qualquer insinuação ou acusação de preconceito neste caso e lamentamos outro entendimento que não seja o explicitado na peça”, escreveram as empresas.

A agência informou que retirou o slogan da publicidade, e pediu desculpas por eventual associação ao movimento negro “tão respeitado e admirado por nós”, escreveu.