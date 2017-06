Caixa suspende de novo linha mais barata de crédito imobiliário

Os interessados em financiar a compra da casa própria não poderão contar com os recursos da linha mais barata de crédito imobiliário da Caixa Econômica Federal. Pela segunda vez no ano, o banco suspendeu as contratações de novas operações da linha de crédito Pró-Cotista – Recursos FGTS.

Essa linha financia a compra de imóveis avaliados em até 950 mil reais. Em maio, o governo fez um aporte de 2,54 bilhões de reais para retomar a operação da linha. Mas a escassez de recursos fez o banco suspender a operação da linha novamente.

“A Caixa Econômica Federal informa que estão suspensas as contratações de novas operações da linha […] em razão do comprometimento total do orçamento disponibilizado pelo Conselho Curador do FGTS para o exercício de 2017”, informa a instituição.

Os juros anuais do financiamento da linha pró-cotista variam de 7,85% a 8,85%, dependendo do relacionamento do cliente com o banco. O valor máximo financiado é de 950 mil para imóveis localizados em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Distrito Federal. Para demais localidades, o valor é de 800 mil reais.

O orçamento aprovado pelo Conselho Curador do FGTS para contratações dessa linha de crédito para 2017 foi de 6 bilhões de reais. O aporte realizado em maio saiu do orçamento do Minha Casa Minha Vida. No ano passado inteiro, essa linha liberou 5,5 bilhões para o financiamento imobiliário.