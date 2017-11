Caixa e BB antecipam para hoje pagamento do PIS/Pasep a idosos

A Caixa e o Banco do Brasil anteciparam para esta quinta-feira a terceira fase do pagamento das cotas do PIS e do Pasep para idosos. A etapa beneficia homens com mais de 65 anos e mulheres com mais de 62. Os depósitos estavam previstos para acontecer no dia 14 de dezembro.

Segundo o Ministério do Planejamento, serão beneficiados 2 milhões de trabalhadores, e o total de recursos disponibilizados nesta fase é de 4 bilhões de reais. Os valores serão creditados automaticamente a quem tem contas nas instituições – Caixa, no caso do PIS, e BB, para o Pasep.

O atendimento para saque nas agências começará na próxima segunda-feira, dia 27.

Os maiores de 70 anos e aposentados, cujos recursos foram liberados nas fases anteriores, continuam com a possibilidade sacar o benefício.

Como sacar

No caso da Caixa, quem tem até 1.500 reais, poderá retirar o valor com a Senha Cidadão, nos terminais de autoatendimento. Entre 1.500 e 3.000 reais é necessário ter o Cartão do Cidadão e senha.

Valores acima de 3.000 reais só poderão ser retirados nas agências bancárias. Quem tem conta corrente, Caixa Fácil ou poupança na Caixa terá o valor depositado diretamente nas contas.

O Banco do Brasil também vai depositar os valores diretamente na conta dos trabalhadores que já forem clientes do banco. Os demais precisarão fazer uma consulta do saldo e, em seguida, uma transferência bancária.

Como consultar o saldo

Trabalhadores vinculados ao PIS devem buscar informações na Caixa.

Servidores públicos vinculados ao Pasep devem buscar informações no Banco do Brasil.

Cotas

As cotas do PIS e do Pasep foram acumuladas por trabalhadores que estiveram empregados entre 1971 e 1988. Desde outubro, o governo vem liberando os recursos em etapas, e a estimativa é de que 15,9 bilhões de reais estejam disponíveis. Até o momento, foram sacados 1 bilhão de reais, segundo o Planejamento.