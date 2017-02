Caixa divulga calendário de saques do FGTS inativo; confira

A Caixa divulgou oficialmente, nesta terça-feira, o calendário de saques das contas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) que não receberam depósitos a partir de 31 de dezembro de 2015. O dinheiro poderá ser retirado nas agências do banco segundo a data de aniversário do trabalhador. Confira o cronograma:

Mês de aniversário: Poderá fazer o saque a partir de: Janeiro e fevereiro 10 de março Março, abril e maio 10 de abril Junho, julho e agosto 12 de maio Setembro, outubro e novembro 16 de junho Dezembro 14 de julho

Para dar informações sobre as contas inativas do FGTS a Caixa criou uma página na internet (www.caixa.gov.br/contasinativas) e um serviço telefônico (0800-726-2017).

Este texto está sendo atualizado