Golpe: promoção que promete Nespresso grátis é falsa

Um novo golpe passou a circular nos últimos dias nos grupos de Whatsapp. A promessa da vez é distribuir máquinas de Nespresso gratuitamente para testadores.

Para participar da suposta promoção, o interessado precisa entrar na página que remete para um endereço que não é o da Nespresso, responder a três perguntas e compartilhar a campanha com dez amigos no WhatsApp.

Estava fácil demais para ser verdade. A Nespresso publicou um comunicado hoje informando que a promoção é falsa.

“A Nespresso Brasil esclarece que não está realizando nenhuma ação promocional via WhatsApp® e está adotando as providências necessárias para evitar que o seu nome seja utilizado de forma indevida por terceiros”, informa a empresa.

Especialistas em segurança dizem que o objetivo de ações como essa é fazer as pessoas clicarem em sites com links maliciosos, que espalham vírus no computador ou celular do usuário.

Uma das dicas para não cair em golpes como esse é checar se o endereço é o oficial da empresa. O da Nespresso é https://www.nespresso.com/br/pt/, diferente do divulgado na falsa promoção.