Cade aprova compra da Car Rental pela brasileira Localiza

O Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) aprovou sem restrições a compra da empresa norte-americana Car Rental Systems, do Grupo Hertz, pela brasileira Localiza. O negócio está estimado em 337 milhões de reais, montante que inclui dívidas. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira.

A parceria entre as empresas permite o compartilhamento de marcas. Os clientes da Hertz que viajarem para o Brasil serão atendidos pela Localiza, que exibirá a marca “Localiza Hertz” em suas agências, proporcionando acesso, aos clientes Hertz, a uma rede mais ampla de distribuição e uma maior frota de veículos do que a oferecida atualmente pela Hertz Brasil.

Da mesma forma, os clientes da Localiza que viajarem ao exterior (com exceção dos demais países da América do Sul) serão atendidos pela rede Hertz. Em mercados selecionados, incluindo os Estados Unidos e Europa, a Hertz exibirá a marca Localiza em aeroportos que frequentemente atendem visitantes do Brasil.

Antes da aprovação, a Cade consultou as concorrentes da Localiza. As empresas Avis, Movidas e Unidas concordaram que o impacto da transação no nível de competitividade do setor não é alto. Conforme documento que aprovou a compra da Car Rental Systems pela Localiza, o órgão regulador do mercado confirmou “Afasta-se as preocupações concorrenciais para todos os municípios e aeroportos envolvidos na operação. […] É baixa a probabilidade de alteração da dinâmica concorrencial diretamente decorrente da operação”.

“Essa aliança representa um marco na história da indústria de aluguel de carros no Brasil. A Hertz é uma marca amplamente reconhecida com forte presença internacional. Temos muitas qualidades em comum: expertise no negócio, excelência no atendimento e DNA de inovação”, afirmou o CEO da Localiza, Eugênio Mattar.

O presidente e CEO da Hertz Global Holdings, John Tague, disse ter confiança de que a parceria será vitoriosa para ambas as empresas. A Hertz é uma das maiores empresas de aluguel de carros do mundo.