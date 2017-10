Apenas 1% das milhares propostas de franquia que chegam à Cacau Show mensalmente são aprovadas, segundo Alexandre Costa. O presidente e fundador da empresa contou à jornalista Cristiane Correa, na série de reportagens especiais da TVeja Sonho Grande, o que está por trás do processo de seleção dos franqueados.

“É um processo bem honesto, procuramos identificar quem tem aptidão para o varejo”, conta o empresário. “Dos 2.000 pedidos que recebemos mensalmente, vinte vão para frente, ou seja, 1%, porque nós acreditamos que é preciso cuidar do negócio. Muitas pessoas começam um negócio pensando que assim irão trabalhar menos, mas não vão. Nenhum empreendimento anda sozinho, é importante que a energia do empreendedor esteja presente incentivando os funcionários, dando exemplo.”

De acordo com Alexandre, a receita para chegar ao patamar da Cacau Show é trabalhar duro. “Empresas do mundo todo querem estar onde a Cacau Show está hoje. Se pegarmos as metas anuais de uma empresa suíça, por exemplo, vai estar lá ser a maior rede de lojas de chocolates finos do mundo até 2020, que é nosso posto hoje”, comenta.

O empresário adverte: “Entrar na zona de conforto é o começo do fim”.

Confira abaixo a matéria na íntegra. Ele fala sobre franquias a partir do ponto 9’30”: