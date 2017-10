Burger King provoca McDonald’s em campanha de Halloween

O Burger King fez uma nova provocação ao rival McDonald’s ao lançar sua campanha de Halloween. Vídeo publicado hoje pela rede de fast food no YouTube mostra um jovem se deparando com uma versão macabra do Ronald McDonald enquanto pedala por ruas desertas. Ele passa a ser perseguido por palhaços malvados e se busca refúgio em um restaurante do Burger King. Mas os palhaços assustadores estão lá dentro. “Eu quero meu Whoopper”, diz o Ronaldo McDonald do mal.

A frase é uma referência à campanha mundial de Halloween do Burger King, que vai dar um sanduíche Whopper para quem for a restaurantes da rede fantasiado de palhaço. A promoção vale apenas para o sábado (da 0h às 23h59).

Segundo a rede, o brinde será dado até para quem aparecer com a fantasia incompleta. Vale usar apenas adereços, como nariz, pintura no rosto, roupa ou peruca.

No começo do mês, o Burger King utilizou o lançamento do filme ‘It- A Coisa’ para fazer piada com o McDonald’s. Em algumas salas de cinema da Alemanha, os créditos finais do filme foram trocados por uma campanha do Burger King que dizia: ‘moral da história, nunca confie em um palhaço’.

A rivalidade entre as duas empresas inspira várias situações inusitadas. Em setembro, um grupo de pessoas vestidas de Ronald McDonald entrou em uma lanchonete do Burger King do Reino Unido para brincar com os funcionários.