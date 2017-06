Brasileiro gasta mais com namorado do que com a mãe

Quem merece um presente mais caro: o namorado ou a mãe? Pesquisa que analisou o perfil de compras realizadas pela internet afirma que o consumidor brasileiro gasta mais no Dia dos Namorados do que no Dia das Mães.

O levantamento da Worldpay, empresa de pagamentos eletrônicos, analisou o comportamento de compra dos consumidores na internet nestas duas datas. No ano passado, os brasileiros gastaram na semana anterior a 12 de junho 20% mais do que desembolsaram na semana anterior ao Dia das Mães.

Para a empresa, essa tendência deve se manter em 2017. O levantamento mostrou que o pico de vendas na internet ocorreu três dias antes do Dia dos Namorados, confirmando o rótulo de que o brasileiro costuma fazer compras na última hora.

Para o comércio, entretanto, o Dia das Mães costuma ser uma data melhor que o Dia dos Namorados. Segundo a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), o Dia das Mães é a segunda melhor data em faturamento para o varejo, ficando atrás apenas do Natal.

A entidade diz ainda que muitos casais preferem celebrar o Dia dos Namorados em bares, restaurantes, hotéis e motéis, e acabam abrindo mão da compra do presente.

A entidade informa que é difícil analisar o poder do Dia dos Namorados para movimentar a economia. Mas, ao avaliar os resultados históricos das sondagens feitas pela entidade, fica evidente a preferência dos consumidores por itens de vestuário e calçados; perfumes e cosméticos; e joias e bijuterias, além de bombons e flores na hora de presentear.

A expectativa da FecomercioSP é que o Dia dos Namorados injete 48,6 bilhões na economia, alta real de 3% na comparação com mesmo mês de 2016.