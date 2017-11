Brasil é um mercado importante para Uber, diz novo CEO

O novo CEO da Uber, Dara Khosrowshahi, disse que o Brasil é um mercado importante para a companhia. São 500 mil motoristas e mais de 5 milhões de usuários cadastrados.

Ele contou que veio ao Brasil para tratar do projeto de lei que pretende regulamentar os aplicativos de transporte no Brasil – como Uber, Cabify e 99.

“Eu fui até lá, conversei com alguns políticos e conseguimos mostrar nosso ponto de vista. Acho que eles vão ouvir a voz de nossos motoristas e consumidores. Agora está com eles [políticos], vamos ver”, disse Khosrowshahi em evento promovido pelo jornal The New York Times..

Segundo ele, a Uber ajudou a levar renda para vários desempregados. “Muitas pessoas vieram a depender da Uber em um cenário de extrema dificuldade econômica”.

É a primeira entrevista ao vivo de Dara Khosrowshahi como CEO da Uber. Ele assumiu o cargo em agosto, dois meses após a saída de Travis Kalanick em meio a polêmicas na empresa.

O PLC 28 trazia exigências como a obrigação de motoristas de aplicativos possuírem carros com placas vermelhas, iguais às usadas pelos taxistas. No dia 31 de outubro, o Senado resolveu alterar o projeto de lei, retirando o fim da exigência de que o motorista seja proprietário do veículo e precise de autorização da prefeitura para