Brasil cria 34,4 mil vagas em setembro, sexta alta seguida

O Brasil teve criação de 34.392 vagas de emprego formal em agosto, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgado nesta quinta-feira pelo Ministério do Trabalho. O saldo no mês é a diferença entre 1.148.307 admissões e 1.113.915 demissões no período.

É o sexto mês consecutivo de criação de vagas formais. Foi também o primeiro resultado positivo para setembro desde 2014, quando houve criação de 123.785 vagas. Em 2015 e 2016, houve fechamento de 95.602 e 39.282 vagas em setembro, respectivamente.

O saldo acumulado no ano é de 282.481 vagas.