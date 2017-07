Bradesco abre plano de demissão voluntária de funcionários

O Bradesco comunicou hoje a abertura de um plano de demissão voluntária de funcionários. Em nota ao mercado, a instituição informa que poderão aderir ao plano os trabalhadores que preencherem os requisitos do regulamento, que não foram divulgados.

No comunicado, o Bradesco informa que o enxugamento da folha de pessoal não vai afetar o padrão de qualidade dos serviços prestados aos clientes e usuários.

O anúncio do plano acontece pouco tempo depois de a instituição anunciar o lançamento do Next, um banco 100% digital.

No ano passado, o Bradesco concluiu a compra das operações do HSBC. O negócio foi anunciado em agosto de 2015, após o HSBC dizer que sairia do país. Na ocasião, o banco chegou a informar ao sindicato que não haveria cortes.

O banco encerrou o ano de 2016 com um lucro de 15,084 bilhões de reais, uma queda de 12,25% ante o ano anterior.

Procurada pela reportagem, o banco ainda não se manifestou sobre a quantidade de funcionários que podem aderir ao PDV e quais benefícios serão oferecidos a eles.

Funcionários do Bradesco ouvidos pela reportagem informaram que a instituição já vinha realizando demissões desde o ano passado, principalmente de funcionários que já estavam aposentados mas continuavam em serviço.