Bovespa sobe e encerra janeiro com ganho acumulado de 7,4%

O Ibovespa, principal índice da bolsa de valores paulista, subiu nesta terça-feira, encerrando o mês com alta acumulada de 7,4%, no primeiro desempenho positivo para janeiro desde 2012, mas abaixo da marca de 66 mil pontos atingida na semana passada, quando renovou as máximas em quase cinco anos.

O Ibovespa subiu 0,57% na sessão, a 64.670 pontos. Na máxima do dia, o índice subiu 0,93%, a 64.900 pontos. O giro financeiro na sessão somou 6,42 bilhões de reais, abaixo da média diária de 6,89 bilhões de reais em 2017 apurada até 27 de janeiro.

O Ibovespa recuperou em parte as perdas registradas na véspera, quando um forte movimento de realização de lucros fez o índice recuar 2,6%, em pregão marcado por ajustes de posições típicos do fim de mês e beneficiado pela firmeza das commodities, em especial do petróleo.

Indicadores de confiança mais positivos no Brasil também contribuíram para o viés positivo da Bovespa nesta terça-feira, disseram participantes do mercado.

O Ibovespa reagiu em janeiro principalmente ao cenário internacional, uma vez que o recesso parlamentar e do Judiciário enfraqueceu o noticiário doméstico. Com a retomada dos trabalhos do Congresso e do Judiciário na quarta-feira, a expectativa é de que a política volte a pautar as negociações na bolsa paulista, com as atenções voltadas no curto prazo para escolha do novo relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF) e para a eleição da presidência do Senado e da Câmara dos Deputados.

