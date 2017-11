Bolsonaro indica quem deve ocupar Ministério da Fazenda

O pré-candidato à Presidência da República Jair Bolsonaro afirmou ao jornalista Augusto Nunes no evento Amarelas Ao Vivo que está em fase de “namoro” em suas conversas com o economista Paulo Guedes para integrar o Ministério da Fazenda, caso seja eleito.

“Eu tive inicialmente a humildade de admitir que não entendia de economia”, afirmou Bolsonaro. “Então, busquei quem foi crítico de planos econômicos, plano Cruzado, plano Real com a ressalva da questão fiscal, foi convidado a participar do governo do PT e recusou. É o economista Paulo Guedes”, disse.

Ao ser questionado novamente se era um furo a indicação do possível ministro, Bolsonaro afirmou: “Não se pode dizer que há um noivado. É um namoro.”