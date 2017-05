Bolsa de valores reabre negócios e reduz queda para 8,5%,

A bolsa de valores B3 reabriu o pregão por volta das 10h55 desta quinta-feira, após os negócios terem sidos suspensos às 10h20 por causa da forte queda nas ações. O Ibovespa, que registrava baixa de 10,47% quando o circuit breaker foi acionado, chegou a diminuir a queda para 8,5% por volta das 11h, a 61.744 pontos.

Segundo a B3, o circuit breaker é acionado quando o Ibovespa caia 10% em relação ao fechamento anterior – na última quarta-feira, o índice encerrou o dia em 67.540 pontos. Neste processo, todos os negócios são paralisados por 30 minutos. Caso após a reabertura das negociações a queda chegue a de 15% , as operações são novamente paralisadas, por um período por 1 hora. Após a segunda interrupção, a instituição pode até mesmo parar os negócios pelo restante do dia.

O mercado reage às notícias de que o presidente Michel Temer teria sido gravado dando aval à compra do silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha (PMBD-RJ), preso na Lava Jato. O áudio teria sido registrado pelo dono da JBS, Joesley Batista, e faria parte de delação premiada do executivo, segundo informações do jornal O Globo.

A última vez que o circuit break foi acionado foi no dia 22 de outubro de 2008, quando o Ibovespa caía 10,18%. A notícia de que o Ministério da Fazenda havia permitido a compra de parcelas de bancos privados por bancos púbicos. O temor era de que, em meio à crise mundial, as instituições pudessem estar falindo.