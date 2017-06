Bob’s substitui atendentes por terminais em lojas 100% digitais

O Bob’s irá inaugurar sua segunda loja 100% digital na avenida Paulista, em São Paulo, ainda neste mês. No novo formato de loja, os clientes não irão encontrar funcionários para atendê-los. Toda a compra será feita por meio de terminais de autoatendimento ou através do aplicativo do fast-food.

Desde dezembro do ano passado, os consumidores do Rio de Janeiro podem testar a novidade, que também permite a customização do lanche, com ingredientes que podem ser adicionados ao sanduíche.

O novo projeto foi implantado em duas fases. Na primeira, houve a modernização dos restaurantes Bob’s e investimentos em tecnologia para que os clientes pudessem personalizar os lanches na hora do pedido.

Isso permite que os clientes utilizem a função “pedir no capricho”, que consiste em colocar algum ingrediente em dobro, como o molho ou o bacon.

O consumidor também poderá realizar o pedido e pagar o lanche por meio do aplicativo Bob’s. Lá, há a possibilidade de escolher entre buscar o lanche em uma das unidades da rede ou receber no próprio endereço, no modelo delivery. O aplicativo, integrado ao programa de fidelidade Bob’s Fã, oferece ofertas aos clientes.

A primeira loja 100% digital foi inaugurada no Barra Shopping, no Rio de Janeiro. Com investimentos de 225 milhões de reais, a empresa deve abrir até o fim do ano cerca de 100 lojas do tipo.

A previsão da rede é de que até 2020 a primeira fase seja implementada em todos os restaurantes Bob’s. “O fast-food tradicional está morrendo. O modelo antigo de alimentação rápida com produtos de receita fixa e que privilegiava a velocidade em detrimento da sabor e customização já não atende aos consumidores”, afirmou o diretor da marca Bob’s, Marcello Farrel.

Além da modernização dos espaços, o novo conceito das unidades do Bob’s traz o autoatendimento, onde o pedido pode ser finalizado em até um minuto, segundo a empresa. Além disso, os consumidores têm a disposição molhos à vontades e a escolha entre os sanduíches de tamanhos P, M e G.