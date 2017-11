Black Friday tem promoção com rendimento de CDB

O banco Sofisa Direto faz uma promoção em que oferecerá, até sábado, títulos do CDB que pagam cerca de 10 vezes a remuneração média do mercado. A campanha de Black Friday do banco disponibilizará 350 de papéis com remunerações mais altas, distribuídas para os primeiros clientes que fizerem as compras após a liberação das ofertas.

O investimento mais rentável promete o pagamento de 1.000% do rendimento do CDI, e estará disponível apenas para os primeiros dois clientes que fizerem a solicitação após o horário divulgado. O limite de investimento é de 10.000 reais, com prazos de 3 meses e 6 meses. Outros 68 investidores terão à disposição papéis com rendimentos entre 120% e 500%.

O CDI é um índice de referência usado no mercado financeiro. O professor de análise de cenários econômicos e macroeconomia dos cursos de MBA da Fipecafi, Silvio Paixão, estima que o oferecido pelo mercado varie entre 90% a 98% da taxa, de acordo com o tamanho da instituição financeira – as menores costumam pagar mais. “Com a taxa Selic em 7,5%, o rendimento em 3 meses seria de cerca de 2,95%, e o em 3 meses, de 1,41%, descontados os impostos”, explica. Dessa forma, os rendimentos promocionais seriam de 29,5% e 14,1%, respectivamente.

Black Friday

Além do Sofisa Direto, outras instituições financeiras também fazem promoções em razão da Black Friday. A BV Financeira oferece um cartão de crédito nesta semana que vem com bônus de 10.000 pontos do seu programa de fidelidade.

O Santander lançou uma campanha que dará até 80% de descontos em produtos e serviços entre os dias 17 e 27. A Black Friday acontecerá no dia 24, e a estimativa é de que vá movimentar cerca de 2,2 bilhões de reais, segundo a consultoria Ebit.